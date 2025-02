Huckabee verwacht veranderingen van 'bijbelse proporties' in Gaza

WASHINGTON (ANP) - Mike Huckabee, de kandidaat van president Donald Trump om de VS-ambassadeur in Israël te worden, zei zondag dat het Witte Huis klaar is om veranderingen van "bijbelse proporties" in het Midden-Oosten door te voeren. Daarmee doelde hij op Trumps plan om na de oorlog Gaza onder Amerikaanse controle te plaatsen en de Palestijnse bevolking buiten Gaza te vestigen.

"Laten we hopen dat mensen naar president Trump luisteren", zei Huckabee tegen Fox News. "Hij denkt niet buiten de gebaande paden. Hij verlaat de gebaande paden volledig en begint met een schone lei."

Critici uit de hele wereld, van mensenrechtenorganisaties tot regeringsleiders, hebben gezegd dat een dergelijk plan neerkomt op etnische zuivering en dat een Amerikaanse overname van het Palestijnse gebied in strijd is met het internationale recht.

Hamas

Ook riep Huckabee op tot de eliminatie van de Palestijnse beweging Hamas. "Zolang Hamas bestaat, is dat een bedreiging voor de Israëli's. Ze willen de vernietiging van de Joodse staat. Eén ding weten we zeker: Hamas zal niet kunnen blijven bestaan. Dat is gewoon een uitgemaakte zaak."

Huckabee laat zich wel vaker in bijbelse termen uit over Israël en de Palestijnse gebieden. Zo refereert hij aan de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever als "Judea en Samaria", zoals in de Bijbel omschreven. In november zei Huckabee dat Israëlische annexatie van de Westoever "natuurlijk" een mogelijkheid is tijdens Trumps ambtstermijn.

De ambassadeurspost van Huckabee in Israël is nog niet bekrachtigd door de Amerikaanse Senaat.