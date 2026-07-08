ICE-agent schiet automobilist dood in Houston

HOUSTON (ANP) - Een agent van de Amerikaanse immigratie- en douanedienst (ICE) heeft dinsdag in Houston een automobilist doodgeschoten, meldt de dienst in een verklaring. Volgens ICE was het slachtoffer een Mexicaans staatsburger en "illegaal in het land".

Agenten zouden hebben geprobeerd het voertuig van de man tot stilstand te brengen bij een "gerichte handhavingsactie". Volgens ICE ramde de man daarop een voertuig van de dienst, negeerde hij herhaalde mondelinge bevelen en probeerde hij een ICE-agent omver te rijden. De confrontatie leidde ertoe dat "onze agent uit zelfverdediging zijn wapen gebruikte" en de bestuurder raakte, aldus ICE.

In eerdere dodelijke incidenten waarbij ICE betrokken was, leek de lezing van ICE te worden tegengesproken na bestudering van videobeelden. Vooralsnog zijn er geen videobeelden van het incident in Houston opgedoken.

Wel zijn er videobeelden van een beveiligingscamera van een nabijgelegen bedrijf waarop is te zien hoe iemand op de grond ligt naast een witte bestelbus, omringd door agenten. Dit leek de situatie direct na de schietpartij te zijn.