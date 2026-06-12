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Illegale grensoverschrijdingen naar de EU met 40 procent gedaald

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 11:08
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BRUSSEL (ANP) - Het aantal illegale grensoverschrijdingen naar de Europese Unie is in de eerste vijf maanden van 2026 met 40 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2025. Dat meldt de Europese grensbewakingsdienst Frontex vrijdag op basis van voorlopige gegevens.
Redenen voor de aanhoudende daling zijn volgens Frontex samenwerking met partnerlanden en preventieve maatregelen in belangrijke vertreklanden. Daardoor daalt het aantal boten met asielzoekers die naar Europa komen, stelt Frontex.
Frontex komt met de nieuwste cijfers op de dag dat het Europese asiel- en migratiepact in werking treedt. Medewerkers van Frontex ondersteunen de lidstaten bij onderdelen van de nieuwe procedure, zoals het vaststellen van de nationaliteit van nieuw aangekomen asielzoekers, het verzamelen van biometrische gegevens en het controleren van documenten.
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