Doe jij nog steeds sit-ups voor een platte buik? Dan hebben we slecht nieuws voor je

Vouw jij je elke ochtend tijdens het buikspierkwartier in crunches en andere vermoeiende poses, in de hoop dat je buikje eindelijk verdwijnt? Dan is het tijd voor een pijnlijke waarheid: sit-ups helpen daar helemaal niks tegen. Wetenschappers leggen uit waarom gerichte buikspieroefeningen een fabeltje zijn; en wat wél werkt.

Spieren trainen is iets anders dan vet verbranden

Het klinkt zo logisch: train je buikspieren en het vet daaromheen verdwijnt vanzelf. Helaas werkt het lichaam zo niet. Sit-ups en crunches versterken en vormen wél je buikspieren, maar ze hebben geen enkele invloed op waar je lichaam vet verbrandt. Sterker nog: er is geen enkele oefening, hoe intensief ook, die specifiek buikvet aanpakt.

Waar je vet verliest, bepaal je niet zelf

Wil je toch van je buikje af? Dan zul je holistisch moeten afvallen , niet lokaal. Verlies je gewicht, dan verlies je dat over je hele lichaam — inclusief je buik, als dat toevallig de plek is waar jouw lichaam vet opslaat. En daar zit meteen de crux: waar jij vet opslaat en kwijtraakt, ligt voor een groot deel vast in je genen. Wetenschappers hebben inmiddels meer dan 300 genetische verschillen gevonden die samenhangen met je buik-heupverhouding. Kortom: de een heeft simpelweg meer geluk dan de ander.

Reclames spelen hier slim op in

Dat verklaart meteen waarom al die "blitz je buikvet in vijf minuten eraf"-advertenties zo overtuigend lijken. Val je af door een dieet of workout, dan zie je dat effect vaak het eerst — of het meest — rond je buik, domweg omdat je daar al vet had zitten. Niet omdat die ene oefening of dat ene dieet je buik specifiek aanpakt.

Wat dan wel helpt

Gelukkig is niet alles kansloos. Intermittent fasting — zoals het bekende 5:2-dieet, waarbij je twee dagen per week fors minder calorieën (zo'n 800 kcal) eet — blijkt volgens onderzoek uit 2023 effectief om minder te gaan eten, ongeacht welke vorm je kiest. Ook intensieve intervaltraining (HIIT) helpt bewezen om vet kwijt te raken, zo blijkt uit een grote Franse meta-analyse uit 2018. Alleen: ook hier geldt dat het vet overal vermindert, niet specifiek rond je buik.

Kortom: leg die crunches niet per se aan de kant, ze maken je buikspieren sterker en steviger, maar reken er niet op dat ze je buikje laten verdwijnen. Wil je écht resultaat, focus dan op je hele lichaam: eet bewust, beweeg veel en wees vooral mild voor jezelf als het even niet lukt.