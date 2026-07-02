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In 2030 nog maar één doorstroomtoets, later dan Kamer wilde

Samenleving
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 18:13
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DEN HAAG (ANP) - Vanaf het schooljaar 2029/2030 is er nog maar één doorstroomtoets, in plaats van zes. Dat betekent dat groep 8-leerlingen in 2030 allemaal dezelfde eindtoets maken. Staatssecretaris Judith Tielen (OCW, VVD) meldt dat in een brief aan de Tweede Kamer. Al houdt ze wel een slag om de arm door te stellen dat haar besluit nog kan veranderen.
Met één toets bestaat er volgens Tielen minder twijfel over de vergelijkbaarheid. Scholen kiezen dan dus niet meer zelf een toets, wel blijft de keuze tussen een papieren of digitale versie bestaan.
Een aangenomen motie van Ilana Rooderkerk (D66) om al in 2027 één doorstroomtoets te hebben, is volgens het kabinet niet haalbaar.
"Sommige groepen leerlingen, zoals meiden, worden nu vaak onderschat bij het schooladvies en dat kan heel lang doorwerken. De doorstroomtoets gaat dat tegen. Er is dan wel vertrouwen nodig in de toets en dat is er nu te weinig. Daarom werk ik toe naar één toets voor alle leerlingen in Nederland", aldus Tielen.
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