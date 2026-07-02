Geen nieuwe onterechte straffen door foute namen gevonden

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Claudia van Bruggen van Rechtsbescherming heeft geen nieuwe onterechte straffen door foute namen in de justitieketen gevonden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat er wel 99 nieuwe gevallen van foutieve namen bij zijn gekomen.

Vorig jaar werd bekend dat er bij 867 zaken sprake was van een fout bij de tenaamstelling van iemand die bestraft was. Met de nieuwe gevallen staat het aantal dus op 966. Bij 87 gevallen werd iemand benadeeld doordat diens naam ten onrechte werd gebruikt.

De voorganger van Van Bruggen, Arno Rutte (VVD), schreef in november vorig jaar in antwoorden op Kamervragen dat buiten de eerste 867 zaken om vier mensen ten onrechte zijn aangehouden. Bij twee van hen ontstond direct twijfel over de identiteit en twee hebben onterecht wel een straf uitgezeten. Hoe lang zij vastzaten, werd niet gezegd.

Bij 607 gevallen is er sprake van een verkeerde naam, maar zonder dat iemand daar onterecht last van heeft gehad, staat in de brief. Dit kan onder meer komen doordat verdachten schuilnamen gebruikten. In de brief staat dat nog veel moet gebeuren om de nog lopende zaken op te lossen, maar ook om te voorkomen dat het nog vaker gebeurt.