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Indiaas parlement akkoord met exameneis kakkerlakkenbeweging

Samenleving
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 19:57
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NEW DELHI (ANP/AFP) - Het Indiase parlement heeft strengere straffen voor het lekken van examens goedgekeurd. Nadat het lagerhuis woensdag akkoord ging, heeft ook het Indiase hogerhuis een wetsvoorstel hierover aangenomen. Grote groepen jongeren, die zich de kakkerlakkenbeweging (CJP) noemen, eisten ingrijpende maatregelen.
Er werd massaal geprotesteerd vanwege het lekken van een toelatingstest voor geneeskunde eerder dit jaar. Hierdoor moesten miljoenen mensen de toets opnieuw doen. Die demonstraties werden hard aangepakt. Zo gebruikte de politie traangas en wapenstokken toen vorige week een grote groep naar het parlement wilde marcheren.
De jongeren eisten ook het ontslag van de onderwijsminister, maar die stapte afgelopen weekend zelf op. De kakkerlakkenbeweging zei toen al de grote protesten te beëindigen.
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