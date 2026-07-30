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Geen wachtwoord nodig: hackers misbruiken ernstig lek in inlogsysteem Google

Tech, AI, auto
door Peter Janssen
donderdag, 30 juli 2026 om 9:43
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Je wachtwoord is sterk, je hebt tweestapsverificatie aan staan en toch was dat allemaal niet genoeg. Een beveiligingsexpert ontdekte een lek waarmee criminelen je Google-account volledig konden overnemen, zonder ooit je inloggegevens te zien.
Je Google-account is niet zomaar een account. Het is de sleutel tot je mail, je foto's, al je opgeslagen wachtwoorden en soms zelfs je bankzaken. Precies daarom is het nieuws over dit lek zo ongemakkelijk: alle voorzorgsmaatregelen die je normaal beschermen, deden er in dit geval niet toe.

Hoe het misging

Beveiligingsonderzoeker Abdelrhman Amin vond de fout in het systeem waarmee je met één klik via je Google-account inlogt op andere websites en schrijft erover op Medium. Door een fout in de servercommunicatie konden aanvallers dit proces kapen. In plaats van naar de website waar jij wilde inloggen, stuurde Google de inlogcode stiekem door naar de server van de hacker.
Het resultaat was dat de hacker jouw actieve sessie domweg overneemt. Jij werd buitengesloten, hij zat binnen. Geen wachtwoord geraden, geen sms-code onderschept, gewoon een technisch mankement dat de voordeur wagenwijd openzette.
Google heeft het lek inmiddels gedicht en de onderzoeker beloond via het Bug Bounty-programma. Maar het bewijst maar weer: zelfs met alle beveiliging op orde ben je nooit helemaal veilig.

Dit zijn de signalen dat jij slachtoffer bent (geweest)

Cybersecurity-experts raden aan direct alarm te slaan bij:
- Rare inlogmeldingen: je krijgt pushmeldingen of mails over sessies vanaf onbekende apparaten of locaties
- Aangepaste herstelgegevens: je wachtwoord werkt opeens niet meer, of je herstel-mailadres blijkt gewijzigd
- Vreemde verzonden mail: er staan berichten in je Verzonden-map die jij nooit hebt getypt, of contacten krijgen rare linkjes van jou

Wat nu te doen

Twijfel je? Wijzig direct je wachtwoord, maar doe dat vanaf een ander, schoon apparaat. Draai daarnaast een grondige virusscan. Ben je de toegang al helemaal kwijt, neem dan meteen contact op met de Google-helpdesk om verdere schade te voorkomen.
Bron: Medium – Abdelrhman Amin

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