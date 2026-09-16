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Ingrijpen door provincie dreigt voor zeven gemeenten Zuid-Holland

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 9:30
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DEN HAAG (ANP) - Voor zeven gemeenten in Zuid-Holland dreigt een ingreep door de provincie. Al zeker drie jaar voldoen ze niet aan hun taak wat betreft de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning, zogeheten statushouders. Van zes gemeenten was dat al bekend en ook Lansingerland heeft nu een laatste waarschuwing gekregen van de provincie.
Lansingerland heeft net als Albrandswaard, Oegstgeest en Vlaardingen tot 1 juli 2027 de tijd om alsnog genoeg statushouders een huis te geven. Lukt dat niet, dan gaat de provincie dat regelen op kosten van die gemeenten. Krimpenerwaard, Leidschendam-Voorburg en Zwijndrecht moeten op 1 april aan hun taak voldoen.
Zuid-Holland gaf de afgelopen jaren al vaker gemeenten een laatste waarschuwing. Vooralsnog heeft de provincie niet hoeven overgaan tot 'indeplaatsstelling', wat betekent dat het op kosten van de betreffende gemeente ter plekke huisvesting regelt voor statushouders.
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