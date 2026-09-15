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Deze subtiele verandering van je nagels kan wijzen op een verborgen gezondheidsprobleem

gezondheid
door Nina van der Linden
dinsdag, 15 september 2026 om 16:44
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Je vingernagels lijken misschien weinig met je gezondheid te maken te hebben. Toch kan een subtiele verkleuring aan de basis van de nagel wijzen op een gezondheidsprobleem dat elders in het lichaam speelt.
Het gaat om de lunula: het witte halve maantje onderaan de nagel. Een nieuwe overzichtsstudie van Rutgers New Jersey Medical School brengt rode lunulae in verband met uiteenlopende aandoeningen, waaronder hartfalen, levercirrose en reumatoïde artritis.
Dat zo'n lunula rood kleurt, komt maar zelden voor. Gebeurt het wel, dan kan daar een verborgen gezondheidsprobleem achter zitten. Waarom die samenhang bestaat, is nog onduidelijk.
De lunula maakt nieuwe cellen van het eiwit keratine. Die schuiven naar voren en verharden, waardoor de rest van de nagel ontstaat. De halve maantjes zijn meestal het duidelijkst zichtbaar op duimen en grote tenen.
Rode lunulae worden al tientallen jaren in verband gebracht met hartziekten en andere aandoeningen. In de medische literatuur komen cardiovasculaire, auto-immuun- en reumatologische aandoeningen het vaakst terug. Er zijn ook gevallen beschreven bij alopecia areata en koolmonoxidevergiftiging.

Verkleuring van meerdere nagels

Een belangrijke nuance: rode lunulae betekenen niet automatisch dat iemand ziek is. Ook heeft lang niet iedereen met een aandoening die ermee in verband wordt gebracht rode halve maantjes.
Vooral verkleuring op meerdere nagels kan reden zijn om verder te kijken. Zit het rood op slechts één nagel, dan ligt een lokaal probleem onder de nagel meer voor de hand, zoals een infectie, bloeding of tumor.
Mogelijk speelt verwijding van de kleine bloedvaatjes onder de nagel een rol. Door op een rode lunula te drukken, kan deze wit worden wanneer zo'n vaatverwijding de oorzaak is.
De conclusie is daarom eenvoudig: negeer rode halve maantjes niet en laat bij opvallende verkleuring zo nodig verder naar je gezondheid kijken.
Bron: Science Alert

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