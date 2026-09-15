Zestien hypotheekverstrekkers verhogen deze week hun rente, waaronder marktleider Rabobank en ABN AMRO. De gemiddelde vaste hypotheekrente stijgt de laatste twee weken met ongeveer 0,05 procentpunt per week. Wie een hypotheek overweegt of binnenkort moet verlengen, voelt elke week uitstel direct in de portemonnee.

Welke banken verhogen?

Van Bruggen Adviesgroep noemt in haar rentebericht van afgelopen zaterdag de volgende zestien partijen die deze week hun tarieven verhogen:

Rabobank (marktleider)

ABN AMRO Bank

ASN Bank

Florius

Moneyou

Obvion

Argenta

Triodos Bank

Centraal Beheer

Lloyds Bank

Lot Hypotheek

Robuust Hypotheek

Vista Hypotheek

NIBC

Attens Hypotheek

Allianz

Van Bruggen verwacht dat nog veel meer geldverstrekkers deze week volgen.

De grootbanken doen nu ook mee

Twee weken geleden hielden de vier grootbanken (Rabobank, ABN AMRO, ING en ASN Bank) hun tarieven nog gelijk terwijl kleinere partijen al verhoogden. Die tijd is voorbij. Rabobank, ABN AMRO én ASN Bank verhogen nu allemaal. Florius en Moneyou zijn onderdeel van ABN AMRO Hypotheken Groep, waardoor de verhoging extra breed raakt. Van de grote vier ontbreekt alleen ING in de lijst.

Samen zijn deze partijen goed voor een dikke meerderheid van het marktaandeel.

Waarom stijgt het zo snel?

De rentes op de financiële markten stegen afgelopen week sterk. De ECB verhoogde haar rente voor de tweede keer dit jaar, met 0,25 procentpunt naar 2,5 procent. Beleggers houden er rekening mee dat de ECB haar rente in 2026 nog één of twee keer verhoogt. De oorlog in het Midden-Oosten drijft de inflatie op: de ECB verwacht 3,0 procent in 2026. Wat die onzekerheid concreet betekent voor de keuze tussen nu vastzetten of wachten, rekenden we eerder door in Hypotheek nu vastzetten of wachten op een vredesakkoord? Twee scenario's doorgerekend.

Wat kost elke week uitstel?

Een simpel rekenvoorbeeld. Bij een hypotheek van €300.000 kost een stijging van 0,05 procentpunt €150 per jaar aan extra rente, oftewel €12,50 per maand. Twee weken wachten bij hetzelfde stijgingstempo: €25 per maand meer. Over een rentevaste periode van tien jaar loopt dat op tot €3.000 extra.

De gemiddelde hypotheekrente voor tien jaar vast staat momenteel op 4,3%, aldus de Consumentenbond. Begin dit jaar lag die nog op 3,84%. Hoe groot de Europese renteverschillen inmiddels zijn, schreven we eerder in In Spanje betaal je 2,2% hypotheekrente, in Nederland 4,3%: zo groot zijn de Europese verschillen na de ECB-verhoging.

Wat kun je doen?

Staat jouw geldverstrekker in de lijst hierboven en loopt je rentevaste periode binnenkort af? Neem dan contact op met je hypotheekadviseur. Op de renteherzieningsdatum betaal je geen boeterente als je de hypotheek oversluit. Bij het huidige stijgingstempo verdien je de overstapkosten mogelijk snel terug.

Of de rente na deze week blijft stijgen, hangt af van wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Maar elke week die verstrijkt zonder actie, zie je terug op je afschrift.