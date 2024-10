Inspectie bezocht te weinig scholen, Kamer verkeerd ingelicht

DEN HAAG (ANP) - De Inspectie van het Onderwijs heeft jarenlang in strijd met de afspraken te weinig scholen bezocht en heeft daar het ministerie van Onderwijs niet goed over ingelicht. Op haar beurt heeft de Tweede Kamer onjuiste informatie vanuit het onderwijsministerie gekregen, schrijven minister Eppo Bruins en staatssecretaris Mariëlle Paul van Onderwijs in een Kamerbrief. Ze "betreuren" dat de rapportage onvolledig is geweest en dringen er bij de inspectie op aan om de informatievoorziening te verbeteren.

Het gaat in ieder geval om basisscholen en mogelijk ook om middelbare scholen. Alle basisscholen zouden tussen 2014 en 2019 eens per vier jaar bezoek krijgen van de inspectie. Maar dat is niet gebeurd, zo heeft het actualiteitenprogramma Nieuwsuur ontdekt na onderzoek. De bewindslieden geven dat nu toe in een brief aan de Kamer. Ze schrijven dat het niet is gelukt en dat de inspectie langskwam op twee derde van de basisscholen. Volgens Bruins en Paul heeft de inspectie nu gezegd dat ze al die tijd onvoldoende inzicht had in het aantal scholen dat daadwerkelijk werd bezocht.