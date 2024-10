Aantal ontmantelde drugslabs in Rotterdam in 2023 verdrievoudigd

ROTTERDAM (ANP) - In Rotterdam zijn vorig jaar bijna drie keer zoveel drugslabs ontmanteld als het jaar ervoor. Dat schrijft het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad op basis van cijfers van de politie. In 2022 werden tien productieruimtes uitgeschakeld. Vorig jaar steeg dat aantal naar 28. Voorlopige cijfers voor dit jaar zijn er nog niet.

Ook het aantal ontdekte opslaglocaties van chemicaliën of hardware voor de productie van drugs verdrievoudigde bijna, van zes naar zestien. Vorig jaar werden in Rotterdam dertien dumpingen gedaan van vermoedelijk chemisch afval dat vermoedelijk gebruikt is in drugslabs. In de jaren 2021 tot 2023 zijn 22 mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een drugslab.

Het komt volgens de politie steeds vaker voor dat drugslabs gevestigd zijn in dichtbevolkt gebied. Het gemeentebestuur noemt als voorbeeld de explosie op de Schammenkamp in de Zuidwijk waarbij eerder dit jaar drie doden vielen en tientallen mensen hun huis kwijtraakten. De politie vermoedt dat de ontploffing veroorzaakt werd door een drugslab.