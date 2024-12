Inspectie: machinisten reden vorig jaar 98 keer door rood sein

Machinisten reden vorig jaar 98 keer door een rood sein. Dit leidde niet tot botsingen, maar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) maakt zich wel zorgen, omdat er een botsing had kunnen ontstaan. In het jaarverslag Spoorveiligheid laat de inspectie weten dat een trein 29 keer "het gevaarpunt" bereikte.

Dat de situatie gevaarlijk werd, kwam vaker voor dan in 2022. Maar toen werd er vaker door een rood sein gereden, ziet de ILT. De inspectie zegt de onderzoeken hiernaar van onder andere ProRail in de gaten te houden.

Ook noteert de ILT in het jaarverslag over 2023 dat een nieuwe generatie treinen soms niet meer zichtbaar is voor beveiligingssystemen op het spoor. Dat zou tot een gevaarlijke situatie kunnen leiden, maar daar wordt aan gewerkt.

Verder vielen er meer slachtoffers afgelopen jaar door treinongevallen. Dat is hoger dan het jaar daarvoor, maar dat komt vooral door het ongeluk in Voorschoten vorig jaar. Bij dat ongeluk reed een goederentrein tegen een kraan op het spoor. Een reizigerstrein botste daarna op de brokstukken en ontspoorde. Een kraanmachinist overleed en 31 mensen raakten gewond. In totaal kwamen tien mensen om het leven in 2023 bij een treinongeval, 56 mensen raakten gewond.