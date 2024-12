Studie toont opmerkelijk verband aan tussen depressie en hartziekten bij vrouwen

Bij vrouwen worden hartziekten vaak nog slecht herkend. Toch worden ze even vaak slachtoffer als mannen. Nieuw onderzoek richtte zich wél specifiek op vrouwen en ontdekte een opmerkelijk verband met depressie.

Depressie treft ongeveer twee keer zoveel vrouwen als mannen. De nieuwe studie wijst op een dubbel gevaar: vrouwen met een grotere genetische aanleg voor depressie hebben ook een verhoogd risico op hartziekten. Dit patroon werd niet waargenomen bij mannen. De onderzoekers spreken van een hersen-hartlink.

Eerdere studies hebben aangetoond dat mensen met depressie ook een hoger risico hebben op het ontwikkelen van hartziekten. De oorzaak van deze relatie is complex. Sommige psychiatrische medicatie heeft bijvoorbeeld bijwerkingen die leiden tot gewichtstoename en verhoogde cholesterolwaarden. Tegelijkertijd kan depressie leiden tot ongezonde leefstijlkeuzes, zoals roken, een slecht dieet en minder lichaamsbeweging, die het risico op hartziekten vergroten.

Genetisch risico op depressie

De Australische onderzoekers van de Universiteit van Queensland, gebruikten genetische en gezondheidsgegevens van ongeveer 345.000 mensen uit het Verenigd Koninkrijk om de hersen-hartlink bij vrouwen en mannen afzonderlijk te onderzoeken.

"Wij berekenden het genetische risico op depressie van iedere deelnemer en keken vervolgens of dit verband hield met een hoger risico op het ontwikkelen van hartziekten in de toekomst", legt een van de onderzoekers uit. "Onze studie ontdekte dat vrouwen met een hoger genetisch risico op depressie ook meer kans hadden op cardiovasculaire ziekten (specifiek coronaire hartziekte, atriumfibrilleren en hartfalen)."

Dit verband werd waargenomen, zelfs bij vrouwen zonder een eerdere diagnose van depressie of andere psychiatrische stoornissen, en zonder gebruik van psychiatrische medicatie.

Dit wijst erop dat het verhoogde risico op hartziekten bij vrouwen niet eenvoudigweg het gevolg is van gedragsveranderingen of medicijngebruik na een depressiediagnose. Interessant genoeg werd dit verband niet waargenomen bij mannen. Uit de studie bleek dat dit geslachtsverschil niet kon worden verklaard door bekende risicofactoren voor hartziekten, zoals BMI, hoge bloeddruk of roken.

De resultaten suggereren dat dezelfde genetische of biologische factoren die het risico op depressie vergroten, mogelijk ook een rol spelen bij hartziekten bij vrouwen.

Bron: Science Alert