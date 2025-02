Inzameling voor uitvaart meisje Nieuwegein levert 36.000 euro op

NIEUWEGEIN (ANP) - De inzamelingsactie voor de begrafenis van het 11-jarige meisje dat afgelopen zaterdag in Nieuwegein werd doodgestoken, heeft bijna 36.000 euro opgeleverd. Daarmee is het beoogde doel van 32.500 euro ruim gehaald, is te zien op inzamelingssite GoFundMe.

De organisatie heeft de inzamelingsactie voorlopig stopgezet. "We komen woorden tekort, zo gul en vrijgevig dat iedereen is", melden de organisatoren. "Voor nu hebben wij daarom donaties uitgezet, omdat wij denken dat wij op deze manier de kosten voor de familie volledig te kunnen dekken."

De ouders van het meisje komen uit Eritrea en willen hun dochter daar begraven. De inzamelingsactie is een initiatief van ouders van basisschool De Tweeklank in Nieuwegein, waar het slachtoffer op zat.