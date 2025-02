Duitse oud-bondskanselier Schröder behandeld voor zware burn-out

BERLIJN (ANP/DPA) - De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder (80) laat zich in het ziekenhuis behandelen aan een ernstige burn-out. Hij zou uitgeput zijn, slaapproblemen hebben en emotioneel minder weerbaar zijn. Ook heeft hij problemen met zijn concentratie en geheugen, staat in een brief van zijn arts die is ingezien door persbureau dpa.

De sociaaldemocraat Schröder leidde de Duitse regering tussen 1998 en 2005. Hij kreeg later veel kritiek om zijn nauwe banden met Rusland. Schröder werkte voor Russische staatsbedrijven en heeft een goede relatie met president Vladimir Poetin.

Schröder wilde eerder dit jaar niet verschijnen voor een Duitse onderzoekscommissie die onderzoek doet naar de aanleg van Nord Stream 2, een pijpleiding om gas uit Rusland aan te voeren. Zijn arts schrijft dat de oud-politicus voorlopig fysiek en mentaal niet in staat is om publiekelijk gehoord te worden.