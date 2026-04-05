ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran: Amerikaans vliegtuig neergeschoten tijdens reddingsoperatie

door anp
zondag, 05 april 2026 om 7:11
TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse Revolutionaire Garde zegt een Amerikaans vliegtuig te hebben neergeschoten dat betrokken was bij de reddingsactie voor het bemanningslid van een neergehaalde Amerikaanse F-15. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim, dat banden heeft met de garde, zondag.
"Een vijandelijk Amerikaans vliegtuig dat op zoek was naar de piloot van een neergeschoten gevechtsvliegtuig is door islamitische strijders in het zuiden van Isfahan vernietigd", schreef Tasnim. In het bericht werd niet gerept over de redding van de militair. De Amerikaanse president Donald Trump maakte zondag vroeg bekend dat het bemanningslid veilig uit Iran was gehaald.
