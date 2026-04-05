Dit gebeurt er met je lichaam als je twee weken niet sport

Je bent een paar weken weg, je hebt geen zin, je werk is druk. Er zijn genoeg redenen waarom je strakke sportroutine af en toe een paar weken stilligt. Je zou denken dat het niet veel uit maakt, maar dan hebben we slecht nieuws.

Uit nieuw onderzoek van de universiteit van Liverpool blijkt dat twee weken niet sporten al leidt tot een aanzienlijk verlies aan spierkracht. De onderzoekers bestudeerden 28 mensen met een gemiddelde leeftijd van 25 jaar. Ze waren redelijk fit, liepen minstens 10.000 stappen per dag en hadden een gezond BMI. Aan het begin van de studie is hun fitheid, vetpercentage en spiermassa opgemeten.

In de twee weken die volgden, bleef het eetpatroon van de deelnemers hetzelfde, maar ze bewogen 80 procent minder, van 2 uur en 41 minuten per dag naar slechts 36 minuten. Aan het eind van de periode hadden de deelnemers meer vet rond hun middel en was hun spiermassa afgenomen. Ook konden ze minder lang hardlopen en was hun cholesterol gestegen.

Onderzoeker Dan Cuthebertson legt uit: "De effecten waren compleet omkeerbaar. Het is dus niet erg om eens een paar weken op vakantie te gaan. Het probleem is dat de meeste mensen veel langer niet sporten en dan worden de gevolgen steeds ernstiger. Hoe langer mensen inactief zijn, hoe moeilijker het is om weer in vorm te komen."

Tijd dus om als de wiedeweerga de hardloopschoentjes aan te trekken.