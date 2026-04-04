Je kind wordt gepest. wat heeft je kind écht nodig van jou?

Als een kind
op school
wordt gepest, voelen ouders zich vaak machteloos. Juist dan is het volgens kinder- en jeugdpsychotherapeut Alena Deistler
(in Stern) belangrijk om niet te vervallen in paniek, boosheid of snelle oplossingen, maar eerst veiligheid te bieden.
Deistler zegt in gesprek met stern dat pesten
een gevoelig en zwaar onderwerp is voor kinderen en jongeren. Daarom hebben zij in de eerste plaats een ouder nodig die luistert
, het probleem serieus neemt en duidelijk laat voelen: je staat er niet alleen voor.
Voor veel ouders is de reflex om meteen in actie te komen. Toch begint echte hulp vaak met rust en aandacht.
Een kind moet kunnen vertellen wat er gebeurt zonder het gevoel te hebben dat het zich moet verdedigen of schamen.
Dat vraagt om meer dan alleen praktische stappen. Het vraagt om erkenning van pijn, onzekerheid en angst. Pas daarna komt de vraag wat school, hulpverleners en ouders concreet kunnen doen om het pesten
te stoppen.
De kern van Deistlers boodschap is helder: een gepest kind heeft boven alles een volwassene nodig die nabij blijft, luistert en bescherming biedt. Machteloosheid is begrijpelijk, maar aanwezigheid en steun zijn voor een kind vaak het eerste en belangrijkste verschil.