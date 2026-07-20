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Iran ontvangt voorstel bemiddelaars voor tiendaags bestand met VS

Samenleving
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 14:12
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DUBAI (ANP/RTR) - Iran heeft van bemiddelaars een voorstel ontvangen voor een tiendaags staakt-het-vuren in een poging de voorlopige afspraken met de Verenigde Staten nieuw leven in te blazen. Dat meldt persbureau Reuters op gezag van Iraanse diplomaten. Het zou gaan om een voorstel ingediend door Pakistan en Qatar.
Iran en de VS kwamen in juni een zogenoemd memorandum van overeenstemming overeen, een niet-bindende raamovereenkomst waarin ze in grote lijnen uiteenzetten hoe een definitief einde aan de oorlog tussen de twee eruit kan zien. In die afspraken kwam recentelijk de klad, doordat beide landen elkaar beschuldigden van het schenden van de afspraken over het staakt-het-vuren. Dat leidde tot, wederom, een gedeeltelijke sluiting van de Straat van Hormuz. Zowel Iran als de VS zien het memorandum sindsdien als een gepasseerd station.
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