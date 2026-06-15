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Iran: VS verantwoordelijk voor einde aanvallen Israël op Libanon

Samenleving
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 11:06
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TEHERAN (ANP/RTR) - Iran vindt dat de Verenigde Staten ervoor verantwoordelijk zijn dat Israël zijn aanvallen op Libanon beëindigt. De VS en Iran hebben een deal gesloten die ook Libanon omvat, maar Israël was geen partij bij de overeenkomst en is in elk geval niet van plan zijn troepen uit Libanon terug te trekken.
De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi heeft er in gesprek met zijn Turkse, Iraakse, Egyptische, Japanse en Saudische ambtgenoten op gehamerd dat de Israëlische aanvallen volledig moeten stoppen, schrijft hij op Telegram.
Libanese staatsmedia meldden ook na de aankondiging van de deal nog Israëlische luchtaanvallen, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. De autoriteiten hebben burgers gewaarschuwd niet direct terug te keren naar hun huizen in het zuiden van het land die ze zijn ontvlucht.
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