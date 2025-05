Israël geeft evacuatiewaarschuwing voor drie havens in Jemen

TEL AVIV (ANP/RTR) - Het Israëlische leger heeft zondag evacuatiewaarschuwingen afgegeven aan inwoners van drie Jemenitische havens, Ras Isa, Hodeidah en Salif. De bewuste havens worden gebruikt door de Houthi-rebellen die het grootste deel van Jemen controleren, aldus een Israëlische legerwoordvoerder.

De Jemenitische Houthi's hebben meermaals raketten en drones afgevuurd op Israël, in solidariteit met de door Israël aangevallen Palestijnen in de Gazastrook. Vorige week zondag kondigde Israël vergeldingsmaatregelen aan tegen de Houthi's na een raketaanval bij de grote luchthaven Ben-Gurion bij Tel Aviv. "Als iemand ons kwaad doet, slaan we zeven keer zo hard terug", zei minister van Defensie Israel Katz.