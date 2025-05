Handballers sluiten EK-kwalificatie af met zege op Kosovo

DEN BOSCH (ANP) - De Nederlandse handballers hebben ook hun laatste EK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson was in Den Bosch met 34-29 te sterk voor Kosovo.

Topscorer aan Nederlandse kant was Rutger ten Velde met twaalf doelpunten. Ivar Stavast en Dani Baijens maakten er ieder vier.

Nederland was donderdag al zeker van deelname aan het EK van 2026 na de winst op Oekraïne en de nederlaag van Kosovo tegen de Faeröer. Oranje was daarmee verzekerd van een plek bij de eerste twee in de poule.

Knieblessure

Doelman Bart Ravensbergen had genoten in Den Bosch. Op het WK maakte hij begin dit jaar zijn rentree na een zware knieblessure. "Toen was ik nog niet op mijn hoogste niveau, maar het gaat steeds beter", vertelde hij na het duel met de Kosovaren bij Ziggo Sport. "Het gaat erom dat je weer vertrouwen in je lichaam krijgt, dat je langzaam weer je grenzen durft op te zoeken."

Ravensbergen vond dat Oranje, dat als tweede eindigde in de poule achter de Faeröer, soms te slordig had gespeeld in de kwalificatie. "Maar we zijn erbij volgend jaar", keek hij al uit naar het toernooi dat wordt gehouden in Denemarken, Zweden en Noorwegen. Het wordt de vierde EK-deelname voor de Nederlandse handballers. Donderdag is de loting.