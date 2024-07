Israël komt met nieuw evacuatiebevel voor Zuid-Gaza

KHAN YOUNIS (ANP/AFP/RTR) - De Israëlische krijgsmacht heeft een nieuw evacuatiebevel uitgevaardigd voor de Palestijnse bevolking in het zuiden van de Gazastrook. De Palestijnen moeten nu nieuwe delen van Rafah en Khan Younis verlaten, zodat de Israëliërs daar tegen Hamas kunnen vechten.

Honderdduizenden Palestijnen zijn de laatste maanden al uit Rafah gevlucht, de stad waar daarvoor juist veel vluchtelingen zich hadden verzameld. In mei begon Israël er met een nieuw offensief, ondanks stevige internationale kritiek. Volgens Israël was dat nodig omdat er veel Hamasstrijders zouden zitten. Volgens de Palestijnen zijn daarbij veel burgerslachtoffers gevallen. Israël probeert dat met dit soort evacuatiebevelen te voorkomen.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de krijgsmacht bijna klaar is met het uitschakelen van Hamas in Gaza. "En we zullen doorgaan met het aanvallen van de overblijfselen", zegt hij in een verklaring.