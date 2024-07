Rechter oordeelt dat AfD-leden geen wapens mogen bezitten

DÜSSELDORF (ANP/DPA) - Leden van de Alternative für Deutschland (AfD) mogen geen wapens bezitten, omdat de uiterst rechtse partij wordt gezien als een vermoedelijk extremistische groepering. De rechtbank in Dusseldorf kwam tot die conclusie in een zaak die door een echtpaar was aangespannen om de intrekking van hun wapenvergunningen teniet te doen.

Zowel de man als de vrouw is lid van de AfD. De zaak werd afgewezen door de rechter. Het koppel is in het bezit van een groot aantal wapens die zij nu moeten inleveren of vernietigen. De man heeft 197 wapens, zijn echtgenote 27. Ook moeten zij alle munitie afgeven.

Door de mogelijk vergaande gevolgen voor andere leden van de partij staat de rechtbank het echtpaar toe om in hoger beroep te gaan.

De Duitse inlichtingendienst BfV verdenkt de AfD van het werken aan de ondermijning van de democratische grondwet van het land. De AfD spande daar eerder een rechtszaak over aan, maar die werd in mei afgewezen door een rechtbank.