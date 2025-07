Israël kondigt met evacuatiewaarschuwing aanvallen in Jemen aan

JERUZALEM (ANP/RTR) - Het Israëlische leger heeft evacuatiewaarschuwingen afgegeven voor mensen in drie Jemenitische havens. Het leger zegt dat het deze gebieden zal aanvallen vanwege militaire activiteiten die daar plaatsvinden.

In een verklaring identificeerde de Arabischtalige woordvoerder van het leger, Avichay Adraee, de havens van Hodeidah, Ras Isa en Salif, evenals de elektriciteitscentrale van Hodeidah.

Eerder zondag zei het Israëlische leger dat het in de vroege uren van zondag een raket had onderschept die vanuit Jemen op Israël was afgevuurd.