Israël voert luchtaanvallen uit op meerdere gebieden in Libanon

BEIROET (ANP) - Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op gebieden in Libanon. Dat melden Libanese media op basis van ooggetuigen en online circulerende beelden. Het Israëlische leger (IDF) heeft de aanvallen bevestigd op X.

Staatspersbureau NNA meldt dat Israëlische gevechtsvliegtuigen minstens drie aanvallen hebben uitgevoerd op de stad Bodai, in het oosten van Libanon. Nog eens drie aanvallen werden gemeld op de steden Arzi en Burj Rahal, ten noordoosten van Tyrus in Zuid-Libanon. Ook zou Israël in het gebied Kfar Melki in Sidon in het zuiden van Libanon aanvallen hebben uitgevoerd.

Aanvallen werden ook gemeld op plaatsen in de bergachtige regio Iqlim al-Tuffah, evenals op twee steden aan de oevers van de Litani-rivier.

Aanvallen

Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op "militaire locaties, infrastructuur voor de opslag en productie van strategische wapens en een raketlanceerbasis" van de "terroristische" organisatie Hezbollah. "De aanwezigheid van wapens en activiteiten (van Hezbollah) in de regio vormen een flagrante schending van de afspraken tussen Israël en Libanon", schrijft het leger.

Sinds eind november is een staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah van kracht. Israël voert desondanks nog aanvallen uit, met als rechtvaardiging dat Hezbollah het bestand zou schenden.

Beweging

Eerder zondag zei Hezbollah dat de beweging niet van plan is zich onder druk van Israël over te geven.

Maandag wordt de Amerikaanse gezant Tom Barrack in Libanon verwacht. Hij gaat naar verwachting met de Libanese autoriteiten in gesprek over de Amerikaanse eis om Hezbollah voor het eind van het jaar te ontwapenen.