Israël stemt over wet om UNRWA te beperken

TEL AVIV (ANP/DPA) - Het Israëlisch parlement stemt maandag over twee controversiële wetsontwerpen die enorme beperkingen zullen opleggen aan het werk van het United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).

Het doel van het wetsvoorstel, dat door zowel parlementsleden van de regering als van de oppositie werd voorgesteld, is om UNRWA te laten aanmerken als terroristische organisatie en om Israëlische autoriteiten te verbieden contact te hebben met de organisatie. Het zou ook het werk van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties in door Israël bezet gebied verbieden.

VN-secretaris-generaal António Guterres heeft zich fel uitgesproken tegen het plan. De wet zou de inspanningen om menselijk lijden en de spanningen in de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem te verlichten, "onderdrukken", waarschuwde hij eerder deze maand. "Het zou een catastrofe zijn in wat al een regelrechte ramp is", voegde Guterres toe.

Israël beschuldigt de VN-organisatie, de belangrijkste en grootste hulpverlener in de Gazastrook, ervan geïnfiltreerd te zijn door de Palestijnse militante organisatie Hamas.