Olieprijs daalt flink na afname zorgen Iran

De olieprijs is maandag flink gedaald. Oliehandelaren reageerden opgelucht dat Israël bij de luchtaanvallen op Iran de energie-infrastructuur van het land heeft vermeden. Israël voerde in de nacht van vrijdag op zaterdag aanvallen uit op militaire doelen in Iran, de belangrijkste bondgenoot van Hezbollah. De aanval was een reactie op de raketbeschietingen op Israël door Teheran op 1 oktober.

Iran heeft de aanval gebagatelliseerd en gezegd dat het "beperkte schade" aanrichtte aan een paar radarsystemen. Iraanse staatsmedia melden daarnaast dat de olie-industrie van het land normaal draait. Ook beloofde Teheran niet onmiddellijk te reageren op de aanval. Volgens analisten geeft Iran daarmee aan terughoudend te zijn om het conflict niet verder te laten escaleren.

Brentolie werd 4,5 procent goedkoper op 72,62 dollar per vat en een vat Amerikaanse WTI-olie zakte 4,7 procent in prijs tot 68,43 dollar. "De Israëlische aanval, waarbij energielocaties zorgvuldig werden vermeden, heeft de angst voor een grootschalig conflict met Iran doen afnemen", verklaarde Stephen Innes, olie-analist bij SPI Asset Management. Als de spanningen verder afkoelen en de vredesbesprekingen in de regio op gang komen, zou de olieprijs volgens de analist verder kunnen dalen tot 60 dollar per vat.