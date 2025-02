Israël stuurt delegatie naar Doha voor overleg over bestand

JERUZALEM (ANP) - Israël zegt later deze week een delegatie naar Qatar te sturen voor overleg over de tweede fase van het bestand in Gaza. "Daar zullen ze technische details bespreken die verband houden met de verdere uitvoering van de overeenkomst", meldt het kantoor van premier Benjamin Netanyahu.

Qatar speelt een belangrijke bemiddelende rol in de onderhandelingen tussen Hamas en de regering van Israël. De Israëlische premier brengt momenteel een bezoek aan de Verenigde Staten, waar ook gesprekken over Gaza worden gevoerd. Netanyahu spreekt dinsdag met president Donald Trump. Die waarschuwde maandag al er niet van overtuigd te zijn dat het staakt-het-vuren zal standhouden. Zijn Midden-Oostengezant Steve Witkoff voegde toe wel goede hoop te hebben.

Het bestand tussen Israël en Hamas ging vorige maand in en bestaat uit meerdere stappen. In een eerste fase van 42 dagen worden onder meer Palestijnse gevangenen en Israëlische gijzelaars vrijgelaten. In de tussentijd moet nog onderhandeld worden over de invulling van fase twee. Er moet worden gewerkt aan een meer permanent einde van de oorlog en er moeten afspraken worden gemaakt over de vrijlating van de resterende gijzelaars.