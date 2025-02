Donderdag staking autogarages en fietsenmakers regio Groningen

GRONINGEN (ANP) - Werknemers van onder meer garagebedrijven, fietsenmakers en autodealers in de regio Groningen gaan donderdag voor 24 uur staken in een cao-conflict tussen vakbonden FNV en CNV en brancheorganisatie BOVAG. Dinsdag wordt al het werk neergelegd in Ridderkerk om de eisen voor een hoger loon kracht bij te zetten. Door die acties kunnen mensen langer moeten wachten op onderhoudsbeurten van auto's of reparaties van fietsen.

De bonden eisen onder meer een loonsverhoging van minimaal 6 procent. FNV en CNV riepen tot stakingen op nadat vrijdagnacht een ultimatum aan BOVAG verliep. De sector telt ruim 84.500 werknemers.

CNV-onderhandelaar Nicole Engmann zegt dat werknemers van motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven door BOVAG "in de kou worden gezet". "Ze willen in hun nieuwe cao graag een loonsverhoging waarmee ze niet hoeven inleveren op de inflatie."

Personeelstekorten

Ook wijst ze op personeelstekorten en hoge werkdruk. "Om die op te lossen moet je de branche juist aantrekkelijker maken om in te werken. Daar heb je een goede cao voor nodig."

BOVAG heeft gezegd de stakingen jammer te vinden en dat de looneisen onrealistisch en onverantwoord zijn. "In de vorige cao is immers al een hele forse loonsverhoging van opgeteld gemiddeld 10,5 procent afgesproken. Dat was een eenmalige uitschieter om de forse inflatie te compenseren en de branche aantrekkelijk te houden", aldus de organisatie.