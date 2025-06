Israël veroordeelt aanval op protest in VS: puur antisemitisme

JERUZALEM (ANP/AFP/RTR) - De Israëlische regering heeft geschokt gereageerd op de aanval op actievoerders in de Amerikaanse staat Colorado. Minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar sprak over een antisemitische terreuraanslag. "Dit is puur antisemitisme, aangewakkerd door de bloedsmaad die wordt verspreid in de media", schreef hij zonder in detail te treden.

In de plaats Boulder raakten zondag acht mensen gewond bij een manifestatie voor de Israëlische gijzelaars in de Gazastrook. De FBI gaat uit van een terreurdaad. Een man zou een of meerdere brandbommen hebben gegooid en "bevrijd Palestina" hebben geroepen. De autoriteiten hebben een verdachte aangehouden die volgens Amerikaanse media was aangewezen door getuigen.

De oorlog in de Gazastrook heeft in de VS tot binnenlandse onrust geleid. In hoofdstad Washington schoot een man vorige maand twee medewerkers van de Israëlische ambassade dood. De schutter zou toen eveneens "bevrijd Palestina" hebben geroepen.