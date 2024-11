Jongeren: toegang seksuele gezondheidszorg schiet ernstig tekort

DEN HAAG (ANP) - Het stijgende aantal soa's en het dalende gebruik van anticonceptiemiddelen baart jongerenorganisaties zorgen. Ze vrezen dat de situatie nog verder zal verslechteren als het kabinet bezuinigingen op preventie en soa-poli's doorvoert. De organisaties vinden dat de toegang tot seksuele gezondheidszorg nu al "ernstig tekortschiet".

In een manifest dat ze dinsdag aanbieden aan Tweede Kamerleden, wijzen de jongeren "toenemende misinformatie" aan als een belangrijk achterliggend probleem. Ze willen dat de politiek ingrijpt en doen daartoe diverse voorstellen. Zo pleiten ze voor meer capaciteit bij de centra voor seksuele gezondheid van de GGD'en, zodat jongeren daar eerder en vaker terechtkunnen met problemen van seksuele aard. Ook is het volgens hen tijd om na jaren weer een landelijke publiekscampagne op te tuigen over condoomgebruik.

Onder de organisaties die het pleidooi steunen, zijn de jongerenorganisaties van drie van de vier coalitiepartijen: JOVD, Jong Sociaal Contract en Jong BBB. Ook het CDJA, DWARS en de Jonge Democraten doen mee, net als de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en scholierenclub LAKS.