Jorritsma vond het vreemd dat Floriade geen coronasteun kreeg

ALMERE (ANP) - Oud-burgemeester van Almere en voormalig commissaris van de Floriade Annemarie Jorritsma vond het vreemd dat het tuinbouwevenement geen coronasteun kreeg. De Floriade is een evenement dat eens per tien jaar wordt gehouden en de organisatie in 2022 was in handen van Almere. Volgens Jorritsma had het evenement wel coronasteun moeten krijgen.

Tijdens de coronacrisis was Jorritsma commissaris van de Floriade. "Ik heb toen als brievenbus gefungeerd, maar ik had er zelf geen rol in", aldus Jorritsma. "Al heb ik mij wel uitgesproken, maar uiteindelijk vielen wij niet onder één ministerie en kregen we geen steun. Ik kan niet verklaren waarom niet, dat moet u aan het Rijk vragen."

Jorritsma werd maandag als eerste verhoord voor de raadsenquête over het evenement. De Floriade heeft een verlies van 103,3 miljoen euro geleden, dat volledig voor de rekening van Almere kwam. De enquête is ingesteld door de gemeenteraad om de waarheid te vinden, verantwoordelijken verantwoording af te laten leggen en iets te leren voor andere grote projecten.