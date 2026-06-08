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Kabinet komt met strengere eisen om zorgfraude te voorkomen

Samenleving
door anp
maandag, 08 juni 2026 om 20:27
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DEN HAAG (ANP) - Om zorgfraude tegen te gaan, scherpt het kabinet een aantal regels aan. Zorgminister Mirjam Sterk werkt aan een wet die moet helpen voorkomen dat malafide zorgaanbieders beginnen of opnieuw aan de slag gaan. Ze verwacht dat de wet in 2028 naar de Tweede Kamer gaat.
Het uitgangspunt van het wetsvoorstel is een toets voor nieuwe en herstartende zorgaanbieders waarin integriteit een belangrijke plek krijgt. "Zonder het doorstaan van deze toets mag een aanbieder niet starten of herstarten", schrijft Sterk in een brief aan de Kamer.
De CDA-minister wil ook vaker vergunningen eisen bij bedrijven die zorg willen verlenen. Verklaringen Omtrent het Gedrag worden verplicht bij vergunningsaanvragen of sommige veranderingen in de organisatie van zorgaanbieders.
Verschuiving
Behalve voorkomen kondigt Sterk ook een reeks stappen aan om zorgfraude te stoppen. Ze schuift met geld zodat toezichthouders "vaker en gerichter" kunnen ingrijpen, en zodat de recherche tegen zorgfraude bij de Arbeidsinspectie meer kan doen.
Sterk ziet in de zorg een verschuiving van individuele fraude naar georganiseerde misdaad. "Dat is schokkend en volstrekt onacceptabel", zegt ze in een verklaring. "Daarom gaan we strenger controleren, sneller ingrijpen en investeren we in opsporing en handhaving."
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