Kabinet moet VS harder veroordelen om sanctie ICC, zegt oppositie

DEN HAAG (ANP) - Een deel van de oppositie vindt dat het kabinet het Amerikaanse besluit om sancties in te stellen tegen het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag niet scherp genoeg veroordeelt. Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) van NSC liet weten het besluit van president Donald Trump te betreuren.

Kati Piri (GroenLinks-PvdA) stelt dat Nederland als gastland van het hof meer moet doen. "Trump geeft niets om internationaal recht, hij gelooft alleen in recht van de sterkste. Het onderzoek naar en vervolging van oorlogsmisdadigers moet door kunnen gaan. Als gastland heeft NL de plicht om ICC te beschermen. Kabinet aan zet om te leveren", twitterde zij.

"Slappe hap", noemt D66'er Rob Jetten de reactie van het kabinet. Hij vindt dat de Amerikaanse ambassadeur ter verantwoording moet worden geroepen. "Den Haag heeft als zetel voor internationale instituties en gerechtshoven de bijnaam 'stad van vrede en recht'. Dat moeten we met hand en tand verdedigen."

Dieptepunt

Sarah Dobbe van de SP noemt het besluit van Trump een dieptepunt, maar de reactie van Veldkamp ook. "Betreuren is niet genoeg. Er moet actie komen vanuit onze regering, nota bene gastland van het Internationaal Strafhof, om het te beschermen!" Ook Stephan van Baarle (DENK) vindt dat het kabinet "fel afstand" moet nemen van de sancties.

Het decreet van Trump tegen het ICC is "een vergaande volgende stap om het werk van ICC te ondermijnen", meent Pieter Omtzigt van coalitiepartij NSC. Het Strafhof is volgens hem "een belangrijk instituut in de internationale rechtsorde, juist tegen genocide en misdrijven tegen de menselijkheid".

De leider van de grootste regeringspartij Geert Wilders (PVV) denkt er heel anders over. Als het aan hem ligt, vertrekt het ICC uit Den Haag. "Kan dat Internationale Strafhof niet naar België of zo worden verplaatst? Nooit begrepen wat we er aan hebben dat die club hier gezeteld is", schreef Wilders op X.