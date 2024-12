Kabinet roept ouders op vapes van kinderen af te pakken

DEN HAAG (ANP) - Ouders moeten vapes van hun kinderen afpakken en weggooien, vindt verantwoordelijk staatssecretaris Vincent Karremans. Hij krijgt "echt rillingen" van berichten dat kinderen door de elektronische sigaretten in het ziekenhuis belanden en roept ouders op in te grijpen.

"Ook ouders moeten hun rol pakken", zei Karremans woensdag na berichten over klaplongen en een longbloeding bij vapende kinderen. "Ik hoop dat dit een hele urgente wake-upcall voor hen is." Ouders denken volgens hem nog te vaak dat de vape een goede manier is om kinderen weg te houden van de gewone sigaret.

De staatssecretaris van Jeugd en Preventie doet zelf naar eigen zeggen zijn best om het moeilijker te maken voor minderjarigen om aan vapes te komen. Vapes met smaakjes zijn voor hen verboden, en dat komt volgens Karremans neer op een algeheel verbod. Maar verkopers houden zich lang niet altijd aan de maatregel en het toezicht is "heel inefficiënt. We moeten de handhaving opschroeven".