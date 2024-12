VK bouwt vier extra gevangenissen om tekort aan cellen

LONDEN (ANP/AFP) - Het Verenigd Koninkrijk gaat vier extra gevangenissen bouwen om 6500 extra cellen te creëren. De gevangenissen zitten nu overvol, waardoor dit jaar honderden veroordeelden eerder vrij zijn gekomen.

Minister van Justitie Shabana Mahmood presenteerde woensdag een tienjarenplan om de crisis op te lossen. De vier extra gevangenissen moeten in 2031 klaar zijn en ook in de bestaande gevangenissen moeten nog eens 7500 extra plekken worden vrijgemaakt. De plannen zullen naar schatting zo'n 10 miljard pond kosten (12,1 miljard euro).

Toch waarschuwt Mahmood dat de extra plekken mogelijk niet voldoende zijn. "We gaan bouwen, maar de trieste situatie is dat we niet genoeg kunnen bouwen om het tempo van de zeer, zeer snel stijgende vraag bij te houden." Ze legt de schuld daarvoor bij de vorige Conservatieve regeringen. Die zouden hun beloftes om extra cellen te bouwen niet hebben waargemaakt.