Kallas: defensie en concurrentievermogen gaan hand in hand

BRUSSEL (ANP) - De gesprekken over Europese defensie gaan "hand in hand" met de gesprekken over concurrentievermogen die gepland staan op de EU-top van donderdag, laat buitenlandcommissaris Kaja Kallas weten voor de start van de top. Een goeddraaiende economie "helpt ons al die dingen te doen die we moeten doen", zoals "investeren in meer defensie en Oekraïne", aldus de EU-buitenlandchef.

De EU-leiders worden donderdag via een videoverbinding bijgepraat door de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Kallas heeft enige tijd geleden voorgesteld veertig miljard euro extra steun aan Oekraïne te geven voor de aanschaf van defensiematerieel. Daarvoor is nog steeds geen overeenstemming binnen de lidstaten. Het plan staat donderdag weer op de agenda, maar er zal geen knoop over worden doorgehakt, zo wordt verwacht.