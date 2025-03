Martijn Krabbé schrijft prachtige brief aan ex-vriendin en 'Mooiste Meisje van de Klas'

In de volgende aflevering van 'Het Mooiste Meisje van de Klas' deelt Noi Pakon, voormalig partner van Martijn Krabbé (56), haar levensverhaal. Na een moeilijke periode waarin bij haar een zeldzame spierziekte werd vastgesteld, ontvangt ze een emotionele brief van Martijn.

Martijn en Noi ontmoetten elkaar anderhalf jaar na zijn scheiding van Amanda Beekman via Facebook. Wat begon als een hechte vriendschap, groeide uit tot een relatie die drie jaar duurde. Uiteindelijk was de koek op en besloten ze uit elkaar te gaan. In een brief laat de presentator weten nog steeds veel om Noi te geven.

'Verdrietig, maar wel logisch'

"Ik heb je al zolang niet gesproken. Minstens zes jaar moet het zijn geweest", begint Martijn zijn verhaal. "Toen we uit elkaar gingen, was dat verdrietig maar wel logisch." Hij geeft aan dat hij destijds 'niet in staat' was om voor de danseres te kiezen. Noi vertelt dat zijn scheiding hun relatie bemoeilijkte.

Martijn wil het contact met Noi graag herstellen. "Het wordt hoog tijd om weer te bellen en elkaar misschien zelfs wel te zien", schrijft hij. "En had ik al gezegd hoe trots ik op je ben? Alles wat je doet heeft stijl en flair." Hoewel Martijn graag in de uitzending had willen verschijnen, is dat vanwege zijn ziekte niet mogelijk. Dit spijt hem zeer. "Maar jullie uitzending haal ik nog wel hoor", grapt hij.

'Dit is Tijn'

Hij wenst zijn ex-vriendin 'al het geluk' toe. "Je verdient het meer dan wie dan ook", sluit hij af. Noi kan haar tranen niet bedwingen en vindt het 'heel lief' dat hij de brief voor haar heeft geschreven. "Dit is Tijn. Wat leuk", zegt ze geëmotioneerd.

In januari maakte de presentator bekend ongeneeslijk ziek te zijn. In een interview met Linda vertelde hij openhartig over zijn diagnose van uitgezaaide longkanker. Hij liet daarbij weten vooral tijd met zijn familie te willen doorbrengen.

De aflevering van 'Het Mooiste Meisje van de Klas' met Noi is komende woensdag om 21.30 uur te zien op NPO 1.

Bron: RTL