Kallas: maximale druk op Rusland nodig om oorlog te beëindigen

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Unie moet nog meer druk op Rusland uitoefenen om de oorlog tegen Oekraïne te stoppen, vindt EU-buitenlandchef Kaja Kallas. "Iedereen die wil dat het moorden stopt, moet de maximale druk op Rusland uitoefenen", zei Kallas voor het begin van de vergadering van EU-ministers van Buitenlandse Zaken.

"We moeten meer doen zodat Oekraïne zichzelf kan verdedigen en burgers niet hoeven te sterven", zei ze, mede doelend op de aanslag door Rusland op de Oekraïense stad Soemy op Palmzondag. Daarbij vielen volgens de autoriteiten meer dan dertig doden, waaronder zeker twee kinderen.

"We zien de dodelijkste aanvallen in deze oorlog. Burgers worden gedood", zei Kallas. Oekraïne heeft ingestemd met een staakt-het-vuren, zei ze. "Van Russische kant hebben we dat nog niet gezien." Volgens haar zijn er twee partijen nodig voor vrede, en een voor oorlog. "We zien dat Rusland echt oorlog wil."