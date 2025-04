Gemeenten zien meer signalen van betalingsachterstanden

UTRECHT (ANP) - Gemeenten kregen vorig jaar meer signalen van inwoners over betalingsachterstanden bij verhuurders, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbedrijven. Dit onderzocht Divosa, de vereniging van directeuren in het sociaal domein van gemeenten, waaronder bijvoorbeeld schuldhulpverlening valt.

Gemeenten ontvingen volgens Divosa in 2024 meer dan 1 miljoen signalen, een toename van 10 procent. Zij deden bijna 800.000 huishoudens een hulpaanbod, van wie bijna de helft in een half jaar tijd met meerdere betalingsachterstanden kampte.

Het aantal achterstanden bij zorgverzekeraars was volgens Divosa het grootst. Dat komt volgens de vereniging omdat een verzekering verplicht is en dit vaak een van de eerste rekeningen is die niet meer wordt betaald. Het aantal signalen over achterstanden bij drinkwaterbedrijven is bijna verdubbeld. Dat zou komen doordat sommige drinkwaterbedrijven tegenwoordig maandelijkse rekeningen sturen in plaats van elk kwartaal.