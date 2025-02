Kamer wil taakstraf in plaats van celstraf bij niet betalen boete

DEN HAAG (ANP) - Wie een boete niet betaalt, moet ook een taakstraf in plaats van een gevangenisstraf kunnen krijgen. Dat staat in een amendement dat D66-Kamerlid Joost Sneller van plan is in te dienen. Een woordvoerder van die partij bevestigt na berichtgeving van RTL Nieuws dat ook VVD, NSC en CDA het voorstel ondertekenen. Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA) steunt het ook, meldt haar partij, en daarmee is een meerderheid van de Tweede Kamer voor de wetswijziging.

Op dit moment staat nog in de wet dat de rechter een zogeheten vervangende hechtenis moet geven aan mensen die hun boete niet betalen. Dat is duur en ineffectief, vindt Sneller. "Iemand die een boete niet kan betalen, heeft vaak al problemen en dan maakt een celstraf die problemen alleen maar groter." Daarnaast wijst hij op de krapte die in de Nederlandse gevangenissen heerst.

Voor elke 25 euro boete kan een rechter maximaal een uur taakstraf opleggen, staat in het voorstel, dat volgens D66 nog niet definitief is. De langst mogelijke 'vervangende taakstraf' zou 240 uur worden.