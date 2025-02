Economen: handelstarieven kosten huishoudens VS honderden dollars

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De hoge importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump zullen huishoudens in de Verenigde Staten hard raken, waarschuwen economen. De maatregel jaagt de prijzen omhoog van allerlei producten, van groenten en fruit tot auto's. Ook alcoholische dranken, zoals Mexicaanse tequila, zullen naar verwachting flink duurder worden.

De VS voeren 25 procent invoerheffingen in op goederen uit Canada en Mexico en 10 procent op producten uit China. Economen verwachten dat Amerikaanse bedrijven, die meer moeten betalen voor geïmporteerde goederen, deze kosten deels zullen doorberekenen aan consumenten door prijsverhogingen.

In het meest pessimistische scenario, waarin consumenten geen overstap maken naar in de VS geproduceerde goederen en de volledige invoerheffing wordt doorberekend, kan dit neerkomen op een extra kostenpost van ongeveer 835 dollar per persoon per jaar of 3242 dollar voor een gezin van vier, volgens schattingen van ING. De gevolgen zullen niet direct merkbaar zijn, maar op de middellange tot lange termijn komt de koopkracht onder druk te staan, waarschuwt de bank.

Een groot deel van de verse producten die Amerikanen eten, komt uit het buitenland. Ongeveer 50 procent van de geïmporteerde groenten en 40 procent van het fruit zijn afkomstig uit Mexico.