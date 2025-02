Keijzer start inspraakronde voor verbod op voorrang statushouders

DEN HAAG (ANP) - Woonminister Mona Keijzer is de inspraakronde gestart voor haar wet die de voorrang van statushouders voor sociale huur verbiedt. Organisaties en andere betrokkenen kunnen nu hun zienswijze op de wet inbrengen. De maatregel was al eerder aangekondigd, onder meer in het hoofdlijnenakkoord en in de asieldeal van vorig najaar.

Keijzer vraagt ook gemeenten en provincies om de gevolgen van de wet te schetsen. Mogelijk past zij na die reacties het wetsvoorstel aan, laat het ministerie van Volkshuisvesting weten.

Het kabinet wil een einde maken aan de voorrang van statushouders, omdat het in de ogen van de bewindslieden oneerlijk is tegenover andere woningzoekenden. Maar er is ook kritiek, onder meer van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Die vreest "chaos" als het wettelijke instrument voor huisvesting wordt ingetrokken. In oktober liet de VNG weten "zeer benieuwd" te zijn waar het kabinet statushouders dan wil onderbrengen.