Libanon wil dat Israël volgens afspraak troepen terugtrekt

BEIROET (ANP/AFP) - Libanon heeft internationale steun gevraagd om te zorgen dat Israël zich houdt aan de naderende deadline om troepen terug te trekken uit zijn land. "We blijven op verschillende niveaus contact houden om Israël aan te sporen het akkoord na te leven, zich op de geplande datum terug te trekken en de gevangenen vrij te laten", zegt president Joseph Aoun in een verklaring.

In Libanon geldt sinds eind november een bestand dat een einde moet maken aan de strijd tussen Israël en de Libanese Hezbollahbeweging. In de afspraken staat dat Libanese regeringstroepen en VN-militairen worden ingezet in het zuiden van het land. Israëlische troepen moeten daar dan vertrekken. Dat zou eigenlijk gebeuren in een periode van zestig dagen, maar de deadline is later verschoven naar 18 februari. Hezbollah moest zich juist naar het noorden terugtrekken.

Hezbollahchef Naim Qassem zei afgelopen weekend dat de Libanese regering moet zorgen dat Israël zich houdt aan de afspraken over het terugtrekken van troepen. President Aoun vraagt nu op zijn beurt betrokken landen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Een commissie met vertegenwoordigers van onder meer de Verenigde Staten en Frankrijk houdt toezicht op naleving van de deal.