AMSTERDAM (ANP) - Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) hebben de A10 in Amsterdam geblokkeerd. Enkele tientallen demonstranten lopen op de snelweg, zo is te zien op een livestream van de klimaatgroep. Een verslaggever ter plaatse ziet dat er geen verkeer meer over de A10 rijdt ter hoogte van het voormalige kantoor van ING. Een deel van de demonstranten wordt tegengehouden bij een toerit naar de A10.