Komend weekend extra maatregelen in Scheveningen na rellen

DEN HAAG (ANP) - De politie is komend weekend "zeer alert" en neemt extra zichtbare en onzichtbare maatregelen op en rond de boulevard van Scheveningen. Daar gingen donderdagavond honderden jongeren met elkaar op de vuist. Later keerden ze zich ook tegen de ME en werden agenten bekogeld met onder meer stenen en glas.

Een agent en een politiepaard raakten bij de ongeregeldheden lichtgewond. Ook zijn vier politievoertuigen vernield. Een relschopper raakte gewond na een beet van een politiehond. Deze persoon is naar het ziekenhuis gebracht.

Na middernacht keerde de rust terug. Er is niemand aangehouden.