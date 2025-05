Elon Musk kan verder met juridische strijd tegen maker ChatGPT

OAKLAND (ANP/BLOOMBERG) - Elon Musk kan verder procederen tegen OpenAI. De rijkste persoon ter wereld voert al langer via de rechter strijd met de ChatGPT-maker. Hij beweert dat het concern zijn belofte heeft gebroken door als non-profitorganisatie plannen te maken om een winstgevende onderneming te worden.

Een rechter in de Amerikaanse staat Californië heeft nu bepaald dat Musk fraudeclaims tegen OpenAI mag voortzetten in een vorig jaar aangespannen rechtszaak. De rechter weigerde ook een claim tegen Microsoft af te wijzen, dat een belangrijke investeerder is in de AI-startup. Enkele andere claims rond afpersing en misleidende reclame die Musk wilde voeren werden wel verworpen.

De gerechtelijke procedures zijn gericht tegen de twee oprichters van OpenAI, Sam Altman en Greg Brockman, met wie Musk bijna een decennium geleden begon samen te werken aan de ontwikkeling van de populaire chatbot.